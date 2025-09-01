Количество регистраций строительных компаний в Петербурге сократилось на 12%

По итогам семи месяцев текущего года количество регистраций строительных компаний в Санкт-Петербурге снизилось на 12%. В целом по стране этот показатель сократился на 7,5% год к году, сообщает «Ъ» со ссылкой на Rusprofile. При этом в Москве регистрации компаний в этом сегменте упали на 30,6%, а в Краснодарском крае — на 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Аналитики связывают сокращение числа регистраций строительных компаний с падением спроса и ростом себестоимости, что, в свою очередь, привело к снижению прибыли крупнейших девелоперов и созданию рисков для небольших компаний. Так, чистая прибыль ГК «Самолет» сократилась в 2,6 раза, ГК ПИК — на 22%, А101 — на 16%, убыток «Эталона» увеличился в шесть раз, а у Группы ЛСР — до 2,5 млрд рублей.

По данным «Наш.Дом.РФ», продажи строящегося жилья в России в январе-июле 2025-го уменьшились на 26% год к году, а объем инвестиций в коммерческую недвижимость снизился на 28%.

В то же время на некоторых региональных рынках, наоборот, прослеживается рост активности строительного бизнеса. Например, в Крыму число регистраций новых компаний с начала года выросло на 25,3% — до 476.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Застройщики отошли от дел».

Андрей Цедрик