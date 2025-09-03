Ущерб от техногенных пожаров в Свердловской области составил 500 млн рублей

В Свердловской области за этот год зафиксировали почти 2 тыс. пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, сообщил главный инспектор Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев. Ущерб оценивается более чем в 500 млн руб.

По словам господина Махнева, случаи техногенных пожаров в регионе снижаются. В этом году зафиксировано 902 пожара, связанных с нарушением правил эксплуатации электрического оборудования. Отмечено снижение на 12%. Пожары, вызванные неисправным печным оборудованием, сократились на четверть. Зафиксировано 293 поджога, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из-за нарушений требований пожарной безопасности возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила около 190 тыс. руб.

Полина Бабинцева