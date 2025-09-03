Роснедра показали на ВЭФ редкие и редкоземельные металлы

Роснедра представили образцы редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) на своем стенде на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Также ведомство рассказало об их использовании в российской промышленности металлов высоких технологий и показало продукцию из РМ РЗМ.

«Самыми востребованными редкоземельными металлами являются празеодим и неодим (либо дидим, соединение на их основе), это два фундаментальных компонента, которые используются в производстве магнитов… и еще вся группа металлов РЗМ тяжелой группы, например, диспрозий, тербий»,— рассказали в пресс-службе Роснедр «РИА Новости».

В Роснедрах отметили, что из образцы представленных металлов используют для создания высокотехнологичной продукции. На каждый цикл переработки сырья требует от нескольких десятков или сотен млн руб. Строительство заводов по переработке и выпуску продукции на основе РМ и РЗМ обходится в десятки или сотни млрд рублей.

С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит десятый Восточный экономический форум. Главная тема мероприятия — «сотрудничество во имя мира и процветания». В ВЭФ планируют участвовать около 6 тыс. человек из 36 стран и территорий. В Кремле сообщали, что президент будет во Владивостоке 4 и 5 сентября.