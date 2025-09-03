На жителя Троицка завели дело о хранении незаконного алкоголя для продажи

Сотрудники главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Троицка, подозреваемого в хранении с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

О противоправной деятельности горожанина полицейские узнали из наводки. Сообщалось, что в Троицке незаконно продают алкоголь. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону провели операцию на территории муниципалитета и установили местного жителя, перевозившего на личном автомобиле Lada Granta немаркированную продукцию. Выяснилось, что он хранит весь приобретенный алкоголь в гараже и продает в собственном магазине. Полицейские изъяли спиртное на сумму около 1 млн руб.

Виталина Ярховска