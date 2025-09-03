Ностальгия довела мировые продажи тамагочи до 100 млн

Совокупные продажи тамагочи — популярных в 1990-е виртуальных питомцев — превысили 100 млн по всему миру. Компания Bandai Namco производит их с 1996 года. После ажиотажа первых лет их продажи упали, однако в последнее время снова стали расти на ностальгическом тренде. Недавно компания выпустила 37-ю версию тамагочи стоимостью $50. За первые восемь месяцев 2025-го было продано 10 млн тамагочи. Это соответствует примерно 10% всех продаж за почти 30 лет.

В компании сообщают, что 49% продаж тамагочи приходится на Японию, 33% — на США, 16% — на Европу, 2% — на остальную Азию.

Также в Bandai отметили, что для поколения Z, не заставшего популярность тамагочи в 1990-е, они становятся модным аксессуаром. Это совпадает с модой на разные обвесы на сумках, в качестве которых используют и популярные игрушки лабубу. Кроме того, нередко тамагочи становятся предметом коллекционирования.

Яна Рождественская