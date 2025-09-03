Движение на нескольких улицах Воронежа перекроют из-за «Города-сада»

В Воронеже 6 и 7 сентября из-за проведения XV международного фестиваля садов и цветов «Город-сад» перекроют движение на улицах Декабристов, Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского) и Петровской набережной. Ограничения будут действовать с 8:00 до 22:00 6 и 7 сентября. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства города.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Кроме того, с 20:00 5 сентября до 22:00 7 сентября будет запрещена парковка автомобилей на тех же улицах, включая участок Софьи Перовской.

В этом году «Город-сад» проходит на Петровской набережной. Тематика фестиваля связана с 80-летием Великой Победы и 300-летием Воронежской губернии.

По данным портала госзакупок, на проведение и охрану фестиваля воронежские власти выделили почти 27 млн руб. За его организацию отвечает ульяновское ООО «Коннект» Заура Насирова, снизившее начальную цену контракта с 15 млн до 13,9 млн руб. Компания обязалась разработать и реализовать программу «Города-сада», привлечь участников, а также предложить дизайн оформления. Экспозицию к фестивалю, посвященную 300-летию Воронежской губернии, почти за 7 млн создаст местное ООО «Совтехэко» Бориса Чубура. Компания была единственным участником соответствующих торгов. Подрядчику предстоит построить пять геометрических декоративных фигур «Губерния», выполнить озеленение пространства, создать ландшафтную подсветку у камней и деревьев, а также установить системы автоматического полива. Оказывать охранные услуги во время «Города-сада» будет местное же ООО «Волк-Безопасность» Михаила Гамбурга. Компания также была единственным участником тендера и не стала снижать установленную цену контракта в 5 млн руб.

Фотогалерея Как прошел «Город-сад» в 2024 году

Вход в Центральный парк Воронежа Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
Фестиваль, по данным властей, посетили более 70 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
Муляж коровы, на котором дети учились доить Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
Мальчики наблюдают за пчелами на сотах Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
XIV «Город-сад» был приурочен к Году семьи Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
В конкурсной программе в рамках фестиваля приняли более 200 участников Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
Мероприятие организовал лискинский предприниматель Виталий Пойманов за 15,2 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
Охрану парка во время фестиваля взяло на себя местное ООО «Волк-безопасность», получившее подряд за 4,7 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
Пруд в парке украсили огромными искусственными ромашками Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
Баннер с цитатой А.В. Суворова «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат» и копия Знамени Победы в Великой Отечественной войне возле стенда патриотической поисковой организаци Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
Портреты фронтовиков, закрепленные на маскировочной сетке стенда патриотической поисковой организации Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
Посетитель фестиваля Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
В 2023 году фестиваль посетили порядка 100 тыс. человек, в 2022-м — более 55 тыс. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
Выступление народных ансамблей из районов области Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
Сельскохозяйственная часть выставки Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
Продажа растений Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
Посетители фестиваля Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский
Посетители осматривают экспонаты ландшафтной выставки Фото: Алиса Цветкова
Мини-ландшафтный уголок, организованный для фестиваля «Город-сад» Фото: Алиса Цветкова
Один из экспонатов выставки Фото: Алиса Цветкова
Уголок Воронежского зоопарка Фото: Алиса Цветкова
Муляж самовара, установленный на осенней ярмарке плодов Фото: Алиса Цветкова
«Колесо фортуны» в виде прялки, установленное на осенней ярмарке Фото: Алиса Цветкова

Кабира Гасанова