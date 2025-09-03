Движение на нескольких улицах Воронежа перекроют из-за «Города-сада»
В Воронеже 6 и 7 сентября из-за проведения XV международного фестиваля садов и цветов «Город-сад» перекроют движение на улицах Декабристов, Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского) и Петровской набережной. Ограничения будут действовать с 8:00 до 22:00 6 и 7 сентября. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства города.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Кроме того, с 20:00 5 сентября до 22:00 7 сентября будет запрещена парковка автомобилей на тех же улицах, включая участок Софьи Перовской.
В этом году «Город-сад» проходит на Петровской набережной. Тематика фестиваля связана с 80-летием Великой Победы и 300-летием Воронежской губернии.
По данным портала госзакупок, на проведение и охрану фестиваля воронежские власти выделили почти 27 млн руб. За его организацию отвечает ульяновское ООО «Коннект» Заура Насирова, снизившее начальную цену контракта с 15 млн до 13,9 млн руб. Компания обязалась разработать и реализовать программу «Города-сада», привлечь участников, а также предложить дизайн оформления. Экспозицию к фестивалю, посвященную 300-летию Воронежской губернии, почти за 7 млн создаст местное ООО «Совтехэко» Бориса Чубура. Компания была единственным участником соответствующих торгов. Подрядчику предстоит построить пять геометрических декоративных фигур «Губерния», выполнить озеленение пространства, создать ландшафтную подсветку у камней и деревьев, а также установить системы автоматического полива. Оказывать охранные услуги во время «Города-сада» будет местное же ООО «Волк-Безопасность» Михаила Гамбурга. Компания также была единственным участником тендера и не стала снижать установленную цену контракта в 5 млн руб.