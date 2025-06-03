В Воронеже фестиваль «Город-сад» в этом году пройдет 6–7 сентября

XV международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» в этом году пройдет в Воронеже 6–7 сентября. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этом году «Город-сад» организуют на Петровской набережной. Тематика связана с 80-летием Великой Победы и 300-летием Воронежской губернии.

В ведомстве сообщили, что заявки на участие в конкурсе в рамках фестиваля принимаются до 16 июля. Их могут подать специалисты в области ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства, флористические студии, организации агропромышленного комплекса, ритейла и другие представители бизнеса.

В прошлом году «Город-сад» посетили свыше 70 тыс. человек, в 2023-м — около 100 тыс., в 2022-м — более 55 тыс.

Юрий Голубь