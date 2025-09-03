Соцфонд: больше всего пенсионеров живут в столице и на Кубани

По данным Социального фонда России, лидером по числу пенсионеров в стране остается Москва, где проживает 3,04 млн пожилых жителей, сообщает «РИА Новости». Из них около 2,1 млн — женщины. Второе место занимает Московская область с почти 1,97 млн пенсионеров, а третье — Краснодарский край, где насчитывается около 1,6 млн пожилых людей. Во всех трех регионах женщин среди пенсионеров в два раза больше, чем мужчин.

На четвертом месте находится Санкт-Петербург с 1,5 млн пенсионеров, а замыкает пятерку Свердловская область, где проживают 1,3 млн пенсионеров. Минимальное количество пенсионеров отмечено в городе Байконур (5,2 тыс.), Ненецком автономном округе (13,7 тыс.) и Чукотском автономном округе (14,8 тыс.).