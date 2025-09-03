Цыденов предложил ввести зону в 40 км с запретом на пластик у Байкала

Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил ограничить использование пластика в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В интервью РБК он заявил, что одноразовая посуда, особенно в общепите, наносит значительный вред окружающей среде. По его мнению, необходимо запретить использование таких изделий и развивать инфраструктуру для сбора и переработки отходов.

Алексей Цыденов отметил, что обсуждаются разные меры по борьбе с пластиковым загрязнением на Байкале, включая полный запрет одноразовой упаковки. Он напомнил, что Байкальская природная территория охватывает большую часть Бурятии, часть Иркутской области и Забайкальского края, где проживает более 1 млн человек. Глава региона выразил сомнения в эффективности таких запретов. Они могут вызвать неудобства для местных жителей, добавил глава региона.

В 2022 году группа депутатов предложила законопроект, запрещающий продажу пластиковых пакетов и одноразовой посуды на Байкале. Документ охватывает центральную и буферную зоны Байкальской природной территории. Авторы законопроекта ссылались на данные о росте загрязнения Байкала микропластиком и предлагали поэтапный запрет сначала в центральной зоне, а затем в буферной. В апреле 2023 года проект был рассмотрен в первом чтении. Второе чтение поправок до сих пор не проводилось.