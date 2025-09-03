В Мамадыше три человека найдены мертвыми в канализационном колодце

В Мамадыше три мертвых человека нашли в канализационном колодце. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В МЧС поступило сообщение, что на пересечении улиц Хади Такташа и Маннура, по предварительной информации, три человека спустились друг за другом в канализационный колодец и погибли.

На место происшествия направлены оперативные группы пожарных и спасателей, а также работают сотрудники полиции и скорой помощи. Сейчас выясняются причины и обстоятельства гибели.

Марк Халитов