Цыденов ответил Дерипаске насчет запрета посещать Байкал диким туристам

Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил за доступность Байкала для всех туристов, включая «диких», но подчеркнул необходимость создания условий для их пребывания. В интервью РБК он прокомментировал предложение бизнесмена Олега Дерипаски ограничить поток таких туристов, высказанное в 2022 году.

Алексей Цыденов заявил, что не согласен с идеей ограничения. Байкал — достояние России и должен быть доступен каждому, отметил глава региона. Он привел аналогию с Москвой, подчеркнув, что запретить въезд в столицу невозможно. Глава региона добавил, что для туристов нужно создавать условия, включая отели, кострища, площадки для сбора мусора, стоянки для автодомов и кемпинги.

По словам Алексея Цыденова, ежегодно на бурятскую часть Байкала приезжает более 600 тыс. неорганизованных туристов. Он признал, что после них остаются мусор, следы парковки машин и кострища, что негативно влияет на природу. Глава региона подчеркнул необходимость альтернативы — цивилизованного туризма.