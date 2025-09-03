Кабмин ввел льготный коэффициент на перевозку угля в новых регионах

Правительство установило понижающий коэффициент в размере 0,48 на перевозку угля по железным дорогам в новых регионах. Коэффициент будет действовать при транспортировке угля «Железными дорогами Новороссии, сообщила пресс-служба кабмина.

«Решение позволит поддержать угольные предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — отметили в правительстве.

ФГУП «Железные дороги Новороссии» создано в 2023 году с целью объединения железнодорожной инфраструктуры на новых территориях. В апреле текущего года в Крым по сети ФГУП прибыл первый контейнерный поезд.