Рютте: участие в обеспечении безопасности Украины не должно повлиять на НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса и «коалиция желающих» продолжают обсуждать возможные гарантии безопасности Украины в будущем мирном соглашении. При этом, по его словам, необходимо избежать нерационального использования ресурсов НАТО.

«Я ожидаю, что завтра или вскоре после этого удастся получить ясность о том, что мы коллективно можем сделать»,— сказал Марк Рютте на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Эстонии Аларом Карисом. (цитата по Reuters). «Нужно всегда задаваться вопросом, какие это будет иметь последствия для планов НАТО, для наземных сил передового базирования и так далее»,— отметил генсек НАТО.

4 сентября в Париже состоится встреча представителей европейских стран из числа «коалиции желающих» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой консультаций станут гарантии безопасности. Основной вариант, рассматриваемый украинскими союзниками, — формат «НАТО Лайт», предполагающий, что в случае нападения на Украину гаранты безопасности в течение 24 часов должны согласовать ответные меры.

Лусине Баласян