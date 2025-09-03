«White box обогнал даже некогда распространенную чистовую отделку»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, чем объясняется тенденция на рынке первичного жилья.

Отделка в новостройках как маркер ситуации на рынке: при низкой ключевой ставке росло количество таких проектов. Клиенты были заинтересованы в этих вариантах: готовый интерьер входил в стоимость лота, сделка оформлялась в ипотеку. При дорогом банковском финансировании выбор все чаще делается в пользу объектов меньшей площади и без какой-либо отделки или с предчистовой. Доля квартир и апартаментов с white box от девелопера сегодня составляет почти четверть экспозиции. За пять лет показатель подрос почти вдвое, посчитали специалисты компании «Метриум».

На первичном рынке столицы, в старых ее границах, насчитывается 11 тыс. лотов с white box. Сегодня уже почти в каждой четвертой квартире в новом доме в городе заявлена соответствующая отделка, отмечают брокеры. Еще больше вариантов, где такую подготовку к финишной отделке девелоперы готовы реализовать по персональному запросу клиентов. По популярности в структуре экспозиции white box сейчас обогнал даже некогда наиболее распространенную чистовую отделку. Ее доля в августе этого года составила лишь 18%.

В разрезе сегментов доля квартир и апартаментов с white box существенно отличается. В массовом сегменте показатель составил около 40%, в бизнес-классе — в пределах 25%, в премиум-классе — менее 20%, в элитном сегменте – 16,5%. Учитывая растущую популярность предчистовой отделки, многие московские застройщики разработали собственные стандарты ее реализации.

Светлана Бардина