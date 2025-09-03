«Олимпиада-80 подарила спортивному миру множество легенд»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, какие слухи породил турнир.

Олимпиада-80 подарила спортивному миру, помимо прочего, множество легенд. Больше всего говорили про олимпийского Мишку, который так эффектно улетел в московское небо. В девяностые желтая пресса выдавала много невероятного, например, как заказали надувное изделие в Китае, а дружественная страна сделала медведя с узкими глазами. Кстати, про полет тоже было немало баек. Говорили, что внутри находился пилот, который управлял конструкцией, что Мишку сбили системы ПВО и он приземлился в парке, сломав пивной ларек. На самом деле он упал в лесу, оболочка при падении порвалась и ремонту не подлежала. Но у организаторов Игр имелся запасной зверь, которого потом выставляли на ВДНХ. Лишь через несколько лет надувной символ отправили на склад, где без должного внимания прорезиненная ткань истлела. Потом, кстати, появилась байка, что Мишку съели крысы, но это мы уже не проверим.

Еще одна громкая легенда, связанная с Олимпиадой-80, гласила, что на генсека СССР Леонида Брежнева то ли на открытии, то ли на закрытии Игр готовилось покушение. Действительно, иностранцев во время этих мероприятий усадили как можно дальше от правительственной ложи, и не просто так. Дело в том, что годом раньше, после Спартакиады народов СССР, один из зарубежных представителей прессы написал, что при желании мог бы без труда застрелить Брежнева, который сидел неподалеку. Именно поэтому спецслужбы были начеку, что и породило слух о реальном покушении.

Владимир Осипов