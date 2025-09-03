Житель Краснодара осужден на девять лет за попытку поджечь релейный шкаф

Краснодарский краевой суд признал местного жителя Михаила Латия виновным в поджоге объекте транспортной инфраструктуры. По данным объединенной пресс-службы судов региона, мужчине назначено девять лет лишения свободы, первые три года он будет находиться в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима.

По данным суда и прокуратуры края, 44-летний Михаил Латий искал заработок, в феврале 2025 года в одном из мессенджеров познакомился с пользователем под ником Николасс. Собеседник предложил Латию 30 тыс. руб. за совершение поджога металлических релейных шкафов с оборудованием, которое отвечает за безопасное передвижение железнодорожного транспорта. Николасс утверждал, что правоохранительные органы не смогут установить личность поджигателя.

Суд утверждает, что Михаил Латий согласился с предложением и приобрел зажигательную смесь. В ночь на 4 февраля 2025 года, находясь в Краснодаре, он облил релейный шкаф смесью и поджег его. Однако из-за сырой погоды пламя не разгорелось. Увидев приближающихся прохожих, Латий поспешил уйти с места преступления. Вскоре его местонахождение установили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В ходе следствия и суда Михаил Латий полностью признал вину, раскаялся и объяснил, что ему очень нужны были заработки.

Анна Перова, Краснодар