Прозрачность, диверсификация, импакт

Международная практика показывает: подходы к оценке рынка целевых капиталов различаются повсеместно — сопоставимыми и понятными данные для участников рынка делает стандартизированная отчетность. Ключевая мировая тенденция сегодня — комплексная оценка эндаументов, включающая их социальную, финансовую и долгосрочную экономическую устойчивость. В России пока нет единой согласованной методологии оценки объема и эффективности целевых капиталов, признали участники рынка на IX форуме «Эндаументы-2025», включая Фонд Потанина, который в сегодняшней конструкции рынка остается его крупнейшим игроком. О единой отраслевой отчетности речи в РФ пока не идет.

Прикидки для российского рынка

Открывая ежегодный профессиональный форум о рынке целевых капиталов (ЦК), модератор — генеральный директор ESG-альянса Андрей Шаронов — поставил вопрос, ответ на который, по его словам, определяет все остальное: «Что именно мы считаем рынком целевых капиталов — сумму активов, число фондов, доходность или социальный результат?»

Хотя этот вопрос не нов для профессионального сообщества, ответы не совпали — в этом, как заметил господин Шаронов, и состоит главная проблема отрасли. Так, глава Национальной ассоциации участников рынка целевого капитала (НАЭ) Алексей Анисин подчеркнул, что методика подсчета определяет не только цифры, но и стратегию отрасли. Старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень добавил: для финансового рынка капитал — в первую очередь объем активов, но в случае с эндаументами «деньги не конечная цель, а инструмент».

По данным НАЭ, в конце 2024 года объем средств в доверительном управлении управляющих компаний достиг 155,6 млрд руб., что на 10 млрд руб. больше, чем годом ранее. Количество фондов выросло до более чем 400: в зависимости от методики учета — от 355 до 407. Эти цифры подтверждают устойчивый рост, но, как признал в разговоре с «Ъ-Review» господин Анисин, статистика неполна: «Мы не видим капиталы, которые НКО держат внутри, не выделяя в отдельный фонд. Отрасли нужна согласованная система учета».

С 2020 года НАЭ проводит ежегодное исследование отрасли. «Мы анализируем число НКО—собственников целевого капитала, самих целевых капиталов, объем средств (стоимость чистых активов), доходность доверительного управления, распределение целевых капиталов по направлениям поддержки (использования дохода) и регионам, а также составляем рэнкинг управляющих компаний по объему средств и количеству целевых капиталов в доверительном управлении»,— перечисляет Алексей Анисин и подчеркивает, что данные уже позволяют оценивать динамику развития отрасли, предлагать меры ее поддержки и совершенствования регулирования.

Единственную открытую верифицируемую базу данных целевых капиталов России ведет пензенский Центр знаний по целевым капиталам. «Данные в нее мы собираем из открытых официальных источников. К сожалению, далеко не у всех организаций есть сайты, а даже если и есть, то не всегда на них размещается отчетность. Это является проблемой,— рассказывает в беседе с "Ъ-Review" руководитель центра Олег Шарипков.— Конечно, хорошо было бы, если организации, которые имеют ЦК, как-то об этом заявляли. Или кто-то бы их пересчитывал. Но, с другой стороны, госрегулирования нам сейчас везде хватает. На мой взгляд, лучший выход — это самоорганизация. Уже сейчас есть несколько сообществ, например Сообщество маленьких эндаументов».

Еще одна проблема, на которую указывает господин Шарипков,— сложность поиска НКО, которые сформировали целевой капитал внутри организации, что представляет собой очень трудную задачу, поскольку зачастую упоминаний о том факте, что у организации есть эндаумент, просто нет нигде. Приходится собирать информацию по знакомым, участникам рынка ЦК и потом целенаправленно смотреть отчеты этих организаций.

По словам эксперта, сектор эндаументов в России «совсем крошечный — всего-то примерно 320 штук на всю страну», но он показывает ежегодный рост в количественном и денежном выражении. «Мы прогнозируем, что при нормальной ситуации количество эндаументов в России увеличится в десять раз за десять лет»,— отмечает господин Шарипков.

В России сегодня одновременно действуют два подхода к оценке рынка: считать по данным управляющих компаний (видно движение портфелей, но не «встроенные» капиталы) или вести реестр юридически выделенных фондов (удобно для учета, но не отражает внутренние механизмы НКО). Итог: разный фокус показывает разные рынки.

Отсутствие единой системы измерения и характеристики рынка эндаументов не просто техническая проблема. Разные способы считать рынок формируют разные приоритеты. Если смотреть на совокупный объем активов, лидеры будут одни, если на количество фондов — другие, если на социальную отдачу — третьи. Согласованная методология нужна не только для статистики: она задает правила, по которым фонд понимает, что он успешен, а жертвователь — что его деньги работают.

В текущей картине рынка безусловным лидером выглядит Фонд Потанина. Шесть его эндаументов — 93,3 млрд руб. активов — почти половина всего рынка. По масштабу и структуре это не просто частный капитал, а своего рода benchmark (эталонный портфель) для сектора.

Фонд не ограничивается управлением собственными средствами. В 2025 году по конкурсу «Целевые капиталы: стратегия роста» поддержку от Фонда Потанина получат 20 НКО из восьми регионов России — до 25 млн руб. каждая на срок до трех лет на проекты развития организаций с использованием модели целевого капитала. В случае успеха проектов часть финансирования может быть направлена в целевой капитал этих организаций. Общий грантовый фонд конкурса — 500 млн руб. Помимо грантов, фонд инвестирует в инфраструктуру знаний: образовательные курсы, экспертные сессии, работу по совершенствованию регулирования.

За все годы работы фонд и лично Владимир Потанин поддержали 59 организаций на сумму 1 млрд руб., из них 38 ФЦК созданы при участии фонда. Самые большие взносы сделаны в эндаумент Государственного Эрмитажа (139,19 млн руб. от фонда и $5 млн лично от Владимира Потанина), ФЦК Томского государственного университета (106 млн руб.) и Третьяковской галереи (102 млн руб.).

«В начале 2000-х, когда я познакомился с моделью эндаумента, мне стало ясно: этот инструмент способен изменить благотворительность в России,— рассказывает Владимир Потанин, основатель Фонда Потанина.— Я увидел возможности, которые открываются, и мы с командой решили попробовать — поучаствовали в создании законодательства, сделали так, чтобы в стране в принципе стало возможно создавать эндаументы. Закон прижился: люди начали им пользоваться, количество целевых капиталов растет с каждым годом».

Так, сначала появилась идея с эндаументом МГИМО, потом — Эрмитажа. Постепенно это вылилось в масштабную программу фонда, которая сегодня объединяет и образовательные возможности для специалистов, и финансовую поддержку новых инициатив. «Для меня эндаумент — это всегда про будущее. Он дает организациям возможность строить планы, быть уверенными в завтрашнем дне, развиваться, а не жить от проекта до проекта. Поэтому этот инструмент принципиально важен: он делает благотворительность не разовой помощью, а системной и долгосрочной»,— говорит господин Потанин.

Комплексный открытый мир

Современные исследования свидетельствуют, что мировой рынок эндаументов в целом измеряется по совокупности ключевых метрик: объем активов (AUM), доходность инвестиций, доля, покрывающая операционные расходы организаций, структура портфеля (акции, облигации, альтернативные активы), а также объем ежегодных поступлений от доноров.

При этом национальные подходы сильно различаются. В США крупнейшие университетские, культурные и медицинские эндаументы регулярно попадают в стандартизированные рейтинги и отчеты (например, NACUBO-TIAA), где фиксируются показатели доходности, распределения активов и размера фонда на единицу бенефициара; в Великобритании, где Charity Commission требует от благотворительных организаций публиковать данные о назначении доходов и бенефициарах в унифицированной форме, и странах ЕС упор делается на долгосрочную устойчивость и риск-профиль портфеля; в Канаде данные агрегируют через источники стандартизированных данных по университетским и другим эндаументам — CAUBO и CEM Benchmarking с учетом категорий фондов и показателей на душу населения; в Китае, где действует государственный реестр благотворительных трастов с обязательной верификацией всех операций, и ряде азиатских стран эндаументы рассматриваются как инструмент экономического и технологического развития, а в развивающихся экономиках, таких как Индонезия, Южная Африка или Бразилия, ключевое внимание уделяется вопросам управления, прозрачности и правовой инфраструктуры.

Заметим: хотя системы оценки рынка в мире различны, они чаще всего снимают вопрос «как считать» еще на входе: стандартизированная отчетность делает данные сопоставимыми, а выводы — прозрачными для всех участников рынка. «Хотя есть рекомендации Минфина от 2011 и 2015 годов по составлению балансов НКО, в которых четко прописано, как в балансе должен быть выделен ЦК, сегодня среди бухгалтеров и аудиторов есть несколько подходов к отражению ЦК на балансе НКО. Каждый считает свой — приоритетным. А еще есть подход, когда бухгалтер просто «прячет» ЦК в балансе. Из-за этого, даже имея бухгалтерские балансы организаций с эндаументами, сложно вычленить величину ЦК, а порой и невозможно. Почему организации не следуют рекомендациям Минфина — мне непонятно»,— характеризует ситуацию с отчетностью в России Олег Шарипков.

При этом ключевая международная тенденция — переход от оценки того, кто больше заработал, к комплексной оценке, включающей соответствие миссии, устойчивость к внешним шокам и долгосрочное сохранение покупательной способности капитала. Концептуально с этим соглашаются и российские эксперты. Владимир Крекотень подчеркивает: «Долгие деньги требуют долгого доверия, а доверие возникает там, где все прозрачно».

