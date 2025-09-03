В Кисловодске на 7% выросло количество браков

С июня по август 2025 года в Кисловодске был зарегистрирован 241 брак, что на 7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева

Только 30 августа в отделе ЗАГС города состоялась регистрация шести браков, которыми завершился летний свадебный сезон.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что ставропольские семьи с двумя детьми могут откладывать около 13 тыс. руб. ежемесячно, а с одним ребенком – почти 29 тыс. Такие данные вывели регион на 71 место из 85 возможных в общероссийском рейтинге благосостояния.

Наталья Белоштейн