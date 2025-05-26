Ставропольский край занял 71 место в рейтинге благосостояния семей

Ставропольские семьи с двумя детьми могут откладывать около 13 тыс. руб. ежемесячно, а с одним ребенком – почти 29 тыс. Такие данные вывели регион на 71 место из 85 возможных в общероссийском рейтинге благосостояния, сообщают аналитики РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В большинстве субъектов СКФО ситуация еще сложнее – семьям с двумя детьми не хватает средств даже на минимальные расходы. Так, в Северной Осетии, занявшей 80 место, дефицит бюджета составляет 1306 руб. В Карачаево-Черкесии (81 место) этот показатель достигает 4826 руб., в Дагестане (81 место) – 5417 руб.

Наиболее сложная финансовая ситуация наблюдается в Кабардино-Балкарии (83 место) с отрицательным потенциальным остатком в 13130 руб., Чечне (84 место) – 13970 руб. и Ингушетии, занявшей последнее 85 место с дефицитом в 16094 руб.

Николай Аксенов