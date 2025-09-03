Кредитный портфель инфраструктурных проектов малого и среднего бизнеса ВТБ увеличился на 7%, до 92 млрд руб. с начала года. Об этом в рамках ВЭФ заявил член правления ВТБ Руслан Еременко. Дальний Восток входит в топ основных регионов по выдачам, в частности, на предприятия Амурской области приходится основной объем предоставленных средств. Кредитный портфель инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке вырос на 30% с начала года. Речь идет о проектах в сфере логистики, строительства, энергетики и цифровых решений, которые обеспечивают развитие региональной экономики.

Бизнес стал активнее нанимать специалистов по робототехнике. Эксперты отмечают, что достигнуть национальных целей по роботизации без решения проблемы дефицита кадров будет невозможно. За первое полугодие 2025-го российские компании в сфере робототехники разместили 5,3 тыс. вакансий. Для сравнения: за весь прошлый год было опубликовано 9 тыс. вакансий. Наибольший прирост за год наблюдается в вакансиях, связанных с разработкой программного обеспечения (ПО) в сфере робототехники, их количество выросло на 72% год к году. Но самыми востребованными специалистами оказались преподаватели по робототехнике.

Посещаемость российских ТЦ достигла пика к началу осени. Средние показатели посещаемости торговых центров в России в последнюю неделю лета оказались на 10-12% выше, чем за любую неделю года. В московских ТЦ отмечается рост трафика неделя к неделе этого года — на 11,5% и на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.