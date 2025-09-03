Минобороны РФ рассказало о ночном ударе по Украине

Министерство обороны РФ сообщило, что минувшей ночью российские войска нанесли «групповой удар высокоточным оружием большой дальности» по предприятиям ВПК и топливной инфраструктуре Украины. Удары наносили силы и средства воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сказали в ведомстве.

Авиация и БПЛА, а также ракетные войска и артиллерия ударили по «транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ», добавили в министерстве. Также в сводке говорится, что средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб, два снаряда РСЗО и 170 беспилотников за сутки.