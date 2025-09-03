Минфин и Минтруд обсуждают вопрос площади квартир под семейную ипотеку

Министерство финансов обсуждает с Министерством труда возможное повышение площади квартир, которые подходят под программу «Семейной ипотеки» в России. Об этом сообщает глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

«Речь идет не об ограничениях или стимулах, вопрос в тех целях, которые граждане, подпадающие под условие программы, перед собой ставя»,— заявил господин Яковлев на полях Восточного экономического форума (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил, что сегодня лимит по программе составляет 6 млн или 12 млн руб. в зависимости от субъектов. По его словам, представители власти видят, что средний размер кредитов ниже установленных лимитов.

«Безусловно, если говорить о приобретении квартир большей площади, то здесь потребуется увеличение этого лимита»,— добавил глава департамента финансовой политики. Итоговое решение будет принимать правительство, заключил Алексей Яковлев.

