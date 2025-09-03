Опрос в Томске прогнозирует успех единороссов на выборах в гордуму

«Единая Россия» (ЕР) может уверенно выиграть выборы в городскую думу Томска. Об этом говорят результаты опроса (есть у «Ъ»), проведенного исследовательским центром Russian Field.

Инициативное исследование проводилось 25-31 августа 2025 года среди жителей Томска. В уличном опросе приняло участие 1,2 тыс. респондентов. Максимальная погрешность не выше 2,8%. Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в думу города Томска проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?».

Единороссы с результатом 49,7% лидируют в «чистых» рейтингах — без учета затруднившихся ответить (19,7%) и не намеренных голосовать (32,7%). У ЛДПР в этом опросе 16,8%, «Новых людей» — 16%, КПРФ — 8,4%, партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,9%, «Яблока» — 3%.

В томскую гордуму избираются 37 депутатов: 27 в одномандатных округах и 10 по партийным спискам. Для партийных списков установлен пятипроцентный барьер. На предыдущих выборах в 2020 году при явке в 19,39% ЕР получила 24,46%, КПРФ — 17,54%, «Новые люди» — 15,02%, ЛДПР — 14,36%, справороссы — 11,19%, «Яблоко» — 9,34%, Партия роста — 5,32%.

Валерий Лавский