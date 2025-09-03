Младший сын Алена Делона оспаривает завещание отца

Прошел всего год со дня смерти Алена Делона, но имя актера чаще звучит не на киноэкранах, а в залах суда. Старший сын Энтони, дочь Анушка и младший — Ален-Фабьен — ведут войну за наследие, которая постепенно превращается в хронику взаимных обвинений и судебных исков.

Первая волна конфликта началась еще при жизни актера. Братья и сестра вместе атаковали Хироми Роллан, женщину, с которой жил Ален Делон до лета 2023 года. Но союз оказался недолгим: в январе В 2024-м Энтони подал заявление против сестры, обвиняя ее в сокрытии истинного состояния здоровья отца. В марте Анушка ответила встречным иском за «нарушение частной жизни». Перед смертью Алена Делона дети вроде бы помирились и проводили отца как настоящая дружная семья. И вот теперь очередь младшего — Алена-Фабьена, решившего оспорить второе завещание — от ноября 2022 года.

Речь идет не о финансовом разделе имущества, составляющего около 50 млн евро, предусмотренном еще в 2015 году. По этому завещанию Анушка получала половину, а братья — по четверти. Предмет спора — моральные права на наследие. По второму дополнительному завещанию именно дочери было доверено исключительное право решать судьбу фильмов, фотографий, контролировать весь мемориальный образ легенды французского кино.

Для Алена-Фабьена это решение выглядит несправедливым и сомнительным, учитывая хрупкое здоровье отца в последние годы. Младший сын утверждает, что узнал о существовании второго завещания лишь после смерти Алена Делона. В иске он настаивает на том, что к моменту подписания документа в ноябре 2022 года тот уже был тяжело болен и не обладал достаточной способностью к принятию взвешенных решений. Вопрос выходит далеко за рамки юридических формальностей: младший брат прямо оспаривает моральное право сестры быть единственной официальной хранительницей памяти об отце.

Ни Энтони, ни Анушка пока не высказываются публично о позиции по делу. Юристы пока стараются помирить детей Делона. Если это не удастся, суд будет решать, был ли последний жест актера осознанным выбором или результатом чьего-то влияния в последние годы жизни.

Алексей Тарханов, Париж