Несносный Чарли

Один из самых популярных и скандальных актеров Голливуда, Чарли Шин отмечает 60-летие. Помимо громких ролей, особенно в 1980-х и 1990-х, Шин также известен своими проблемами с законом и любовью к эпатажу. Сын актера и режиссера Мартина Шина, а также брат актера и режиссера Эмилио Эстевеза, Чарли решил взять псевдоним отца (вместо реальной фамилии Эстевез) для своей актерской карьеры. Вспоминаем самые яркие моменты его личной и профессиональной биографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Чарли Шин на благотворительной игре по софтболу, январь 2019 Фото: Rich Polk / Getty Images for California Strong Чарли Шин на прогулке в Нью-Йорке, октябрь 1984 Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images Актерское портфолио Чарли Шина, 1984 Фото: Getty Images Патрик Суэйзи, К. Томас Хауэлл и Чарли Шин в фильме «Красный рассвет» (1984) Фото: East News Дженнифер Грей и Чарли Шин в фильме «Выходной день Ферриса Бьюллера» (1986) Фото: East News Кадр из фильма «Взвод» (1986) Фото: East News Чарли Шин на съемках фильма Оливера Стоуна «Взвод», на Филиппинах Фото: Roland Neveu / Gamma-Rapho / Getty Images Чарли Шин и Шерелин Фенн в фильме «Дух мщения» (1986) Фото: East News Кадр из фильма «Восьмерка выбывает из игры» (1988) Фото: East News Кадр из фильма «Уолл-стрит» (1987) Фото: East News Кейси Симаш, Чарли Шин, Майк Сазерленд, Эмилио Эстевес, Лу Даймонд Филлипс и Дермот Малруни в фильме «Молодые стрелки» (1988) Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images С отцом Мартином Шином на съемках фильма «Муштра», 1990 Фото: Micheline Pelletier / Sygma / Getty Images Клинт Иствуд и Чарли Шин в фильме «Новичок» (1990) Фото: Murray Close / Sygma / Sygma / Getty Images Чарли Шин и Валерия Голино в фильме «Горячие головы!» (1991) Фото: East News Чарли Шин на встрече с принцессой Дианой, ноябрь 1991 Фото: Princess Diana Archive / Getty Images Промо к фильму «Горячие головы! Часть 2» (1993) Фото: East News Кадр из фильма «За пределами закона» (1992) Фото: East News Кадр из фильма «Три мушкетера» (1993) Фото: East News Чарли Шин в Париже, ноябрь 1994 Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images Линда Гамильтон и Чарли Шин в фильме «Теневой заговор» (1996) Фото: East News Кадр и фильма «Прибытие» (1996) Фото: East News Чарли Шин и Дениз Ричардс, сентябрь 2003 Фото: Gregg DeGuire / WireImage Кадр из фильма «Очень страшное кино 3» (2003) Фото: East News Чарли Шин, Брюк Мюллер, Лола Шин и Сэм Шин, август 2007 Фото: Donato Sardella / WireImage / Getty Images На съемках сериала «Два с половиной человека», 2003 Фото: East News Джон Крайер и Чарли Шин в сериале «Два с половиной человека», 2007 Фото: East News Чарли Шин на сцене театра в Нью-Йорке во время собственного тура, 2009 год Фото: Kevin Mazur / WireImage Чарли Шин на сцене Fox Theatre в Детройте, 2011 год Фото: East News Чарли Шин с сыном Бобом, сентябрь 2011 Фото: Chelsea Lauren / WireImage Чарли Шин и гитарист Guns’n’Roses Слэш, июль 2012 Фото: East News Чарли Шин на съемках сериала «Управление гневом», 2014 год Фото: East News Чарли Шин и Лидси Лохан в фильме «Очень страшное кино 5» (2013) Фото: East News Чарли Шин на благотворительном мероприятии, устроенном Зоопарком Лос-Анджелеса, июнь 2023 Фото: Amanda Edwards / Getty Images Следующая фотография 1 / 33 Чарли Шин на благотворительной игре по софтболу, январь 2019 Фото: Rich Polk / Getty Images for California Strong Чарли Шин на прогулке в Нью-Йорке, октябрь 1984 Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images Актерское портфолио Чарли Шина, 1984 Фото: Getty Images Патрик Суэйзи, К. Томас Хауэлл и Чарли Шин в фильме «Красный рассвет» (1984) Фото: East News Дженнифер Грей и Чарли Шин в фильме «Выходной день Ферриса Бьюллера» (1986) Фото: East News Кадр из фильма «Взвод» (1986) Фото: East News Чарли Шин на съемках фильма Оливера Стоуна «Взвод», на Филиппинах Фото: Roland Neveu / Gamma-Rapho / Getty Images Чарли Шин и Шерелин Фенн в фильме «Дух мщения» (1986) Фото: East News Кадр из фильма «Восьмерка выбывает из игры» (1988) Фото: East News Кадр из фильма «Уолл-стрит» (1987) Фото: East News Кейси Симаш, Чарли Шин, Майк Сазерленд, Эмилио Эстевес, Лу Даймонд Филлипс и Дермот Малруни в фильме «Молодые стрелки» (1988) Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images С отцом Мартином Шином на съемках фильма «Муштра», 1990 Фото: Micheline Pelletier / Sygma / Getty Images Клинт Иствуд и Чарли Шин в фильме «Новичок» (1990) Фото: Murray Close / Sygma / Sygma / Getty Images Чарли Шин и Валерия Голино в фильме «Горячие головы!» (1991) Фото: East News Чарли Шин на встрече с принцессой Дианой, ноябрь 1991 Фото: Princess Diana Archive / Getty Images Промо к фильму «Горячие головы! Часть 2» (1993) Фото: East News Кадр из фильма «За пределами закона» (1992) Фото: East News Кадр из фильма «Три мушкетера» (1993) Фото: East News Чарли Шин в Париже, ноябрь 1994 Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images Линда Гамильтон и Чарли Шин в фильме «Теневой заговор» (1996) Фото: East News Кадр и фильма «Прибытие» (1996) Фото: East News Чарли Шин и Дениз Ричардс, сентябрь 2003 Фото: Gregg DeGuire / WireImage Кадр из фильма «Очень страшное кино 3» (2003) Фото: East News Чарли Шин, Брюк Мюллер, Лола Шин и Сэм Шин, август 2007 Фото: Donato Sardella / WireImage / Getty Images На съемках сериала «Два с половиной человека», 2003 Фото: East News Джон Крайер и Чарли Шин в сериале «Два с половиной человека», 2007 Фото: East News Чарли Шин на сцене театра в Нью-Йорке во время собственного тура, 2009 год Фото: Kevin Mazur / WireImage Чарли Шин на сцене Fox Theatre в Детройте, 2011 год Фото: East News Чарли Шин с сыном Бобом, сентябрь 2011 Фото: Chelsea Lauren / WireImage Чарли Шин и гитарист Guns’n’Roses Слэш, июль 2012 Фото: East News Чарли Шин на съемках сериала «Управление гневом», 2014 год Фото: East News Чарли Шин и Лидси Лохан в фильме «Очень страшное кино 5» (2013) Фото: East News Чарли Шин на благотворительном мероприятии, устроенном Зоопарком Лос-Анджелеса, июнь 2023 Фото: Amanda Edwards / Getty Images

Илья Петрук