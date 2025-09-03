Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Несносный Чарли

Чарли Шину исполняется 60 лет

Один из самых популярных и скандальных актеров Голливуда, Чарли Шин отмечает 60-летие. Помимо громких ролей, особенно в 1980-х и 1990-х, Шин также известен своими проблемами с законом и любовью к эпатажу. Сын актера и режиссера Мартина Шина, а также брат актера и режиссера Эмилио Эстевеза, Чарли решил взять псевдоним отца (вместо реальной фамилии Эстевез) для своей актерской карьеры. Вспоминаем самые яркие моменты его личной и профессиональной биографии.

Чарли Шин на благотворительной игре по софтболу, январь 2019

Чарли Шин на благотворительной игре по софтболу, январь 2019

Фото: Rich Polk / Getty Images for California Strong

Чарли Шин на прогулке в Нью-Йорке, октябрь 1984

Чарли Шин на прогулке в Нью-Йорке, октябрь 1984

Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images

Актерское портфолио Чарли Шина, 1984

Актерское портфолио Чарли Шина, 1984

Фото: Getty Images

Патрик Суэйзи, К. Томас Хауэлл и Чарли Шин в фильме «Красный рассвет» (1984)

Патрик Суэйзи, К. Томас Хауэлл и Чарли Шин в фильме «Красный рассвет» (1984)

Фото: East News

Дженнифер Грей и Чарли Шин в фильме «Выходной день Ферриса Бьюллера» (1986)

Дженнифер Грей и Чарли Шин в фильме «Выходной день Ферриса Бьюллера» (1986)

Фото: East News

Кадр из фильма «Взвод» (1986)

Кадр из фильма «Взвод» (1986)

Фото: East News

Чарли Шин на съемках фильма Оливера Стоуна «Взвод», на Филиппинах

Чарли Шин на съемках фильма Оливера Стоуна «Взвод», на Филиппинах

Фото: Roland Neveu / Gamma-Rapho / Getty Images

Чарли Шин и Шерелин Фенн в фильме «Дух мщения» (1986)

Чарли Шин и Шерелин Фенн в фильме «Дух мщения» (1986)

Фото: East News

Кадр из фильма «Восьмерка выбывает из игры» (1988)

Кадр из фильма «Восьмерка выбывает из игры» (1988)

Фото: East News

Кадр из фильма «Уолл-стрит» (1987)

Кадр из фильма «Уолл-стрит» (1987)

Фото: East News

Кейси Симаш, Чарли Шин, Майк Сазерленд, Эмилио Эстевес, Лу Даймонд Филлипс и Дермот Малруни в фильме «Молодые стрелки» (1988)

Кейси Симаш, Чарли Шин, Майк Сазерленд, Эмилио Эстевес, Лу Даймонд Филлипс и Дермот Малруни в фильме «Молодые стрелки» (1988)

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

С отцом Мартином Шином на съемках фильма «Муштра», 1990

С отцом Мартином Шином на съемках фильма «Муштра», 1990

Фото: Micheline Pelletier / Sygma / Getty Images

Клинт Иствуд и Чарли Шин в фильме «Новичок» (1990)

Клинт Иствуд и Чарли Шин в фильме «Новичок» (1990)

Фото: Murray Close / Sygma / Sygma / Getty Images

Чарли Шин и Валерия Голино в фильме «Горячие головы!» (1991)

Чарли Шин и Валерия Голино в фильме «Горячие головы!» (1991)

Фото: East News

Чарли Шин на встрече с принцессой Дианой, ноябрь 1991

Чарли Шин на встрече с принцессой Дианой, ноябрь 1991

Фото: Princess Diana Archive / Getty Images

Промо к фильму «Горячие головы! Часть 2» (1993)

Промо к фильму «Горячие головы! Часть 2» (1993)

Фото: East News

Кадр из фильма «За пределами закона» (1992)

Кадр из фильма «За пределами закона» (1992)

Фото: East News

Кадр из фильма «Три мушкетера» (1993)

Кадр из фильма «Три мушкетера» (1993)

Фото: East News

Чарли Шин в Париже, ноябрь 1994

Чарли Шин в Париже, ноябрь 1994

Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images

Линда Гамильтон и Чарли Шин в фильме «Теневой заговор» (1996)

Линда Гамильтон и Чарли Шин в фильме «Теневой заговор» (1996)

Фото: East News

Кадр и фильма «Прибытие» (1996)

Кадр и фильма «Прибытие» (1996)

Фото: East News

Чарли Шин и Дениз Ричардс, сентябрь 2003

Чарли Шин и Дениз Ричардс, сентябрь 2003

Фото: Gregg DeGuire / WireImage

Кадр из фильма «Очень страшное кино 3» (2003)

Кадр из фильма «Очень страшное кино 3» (2003)

Фото: East News

Чарли Шин, Брюк Мюллер, Лола Шин и Сэм Шин, август 2007

Чарли Шин, Брюк Мюллер, Лола Шин и Сэм Шин, август 2007

Фото: Donato Sardella / WireImage / Getty Images

На съемках сериала «Два с половиной человека», 2003

На съемках сериала «Два с половиной человека», 2003

Фото: East News

Джон Крайер и Чарли Шин в сериале «Два с половиной человека», 2007

Джон Крайер и Чарли Шин в сериале «Два с половиной человека», 2007

Фото: East News

Чарли Шин на сцене театра в Нью-Йорке во время собственного тура, 2009 год

Чарли Шин на сцене театра в Нью-Йорке во время собственного тура, 2009 год

Фото: Kevin Mazur / WireImage

Чарли Шин на сцене Fox Theatre в Детройте, 2011 год

Чарли Шин на сцене Fox Theatre в Детройте, 2011 год

Фото: East News

Чарли Шин с сыном Бобом, сентябрь 2011

Чарли Шин с сыном Бобом, сентябрь 2011

Фото: Chelsea Lauren / WireImage

Чарли Шин и гитарист Guns’n’Roses Слэш, июль 2012

Чарли Шин и гитарист Guns’n’Roses Слэш, июль 2012

Фото: East News

Чарли Шин на съемках сериала «Управление гневом», 2014 год

Чарли Шин на съемках сериала «Управление гневом», 2014 год

Фото: East News

Чарли Шин и Лидси Лохан в фильме «Очень страшное кино 5» (2013)

Чарли Шин и Лидси Лохан в фильме «Очень страшное кино 5» (2013)

Фото: East News

Чарли Шин на благотворительном мероприятии, устроенном Зоопарком Лос-Анджелеса, июнь 2023

Чарли Шин на благотворительном мероприятии, устроенном Зоопарком Лос-Анджелеса, июнь 2023

Фото: Amanda Edwards / Getty Images

Илья Петрук

