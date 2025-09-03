Несносный Чарли
Чарли Шину исполняется 60 лет
Один из самых популярных и скандальных актеров Голливуда, Чарли Шин отмечает 60-летие. Помимо громких ролей, особенно в 1980-х и 1990-х, Шин также известен своими проблемами с законом и любовью к эпатажу. Сын актера и режиссера Мартина Шина, а также брат актера и режиссера Эмилио Эстевеза, Чарли решил взять псевдоним отца (вместо реальной фамилии Эстевез) для своей актерской карьеры. Вспоминаем самые яркие моменты его личной и профессиональной биографии.
1 / 33