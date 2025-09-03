На сети для мобильной связи в нижегородской ледовой арене выделили 51 млн рублей

ООО «Ледовый дворец» (принадлежит Корпорации развития Нижегородской области) направит 50,6 млн руб. на создание Indoor-инфраструктуры для организации мобильной связи в ледовой арене на Стрелке в Нижнем Новгороде. Соответствующий конкурс в электронной форме объявили 2 сентября.

Спроектировать и создать сети исполнитель должен будет в течение 200 дней после заключения договора. Итоги конкурса подведут 23 сентября 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Ледовый дворец» строит арену в рамках концессионного соглашения с 2022 года. Открыть спортобъект планируют в 2025 году. На момент заключения договора стоимость строительства составляла 15 млрд руб., на текущий момент она превышает 22,9 млрд руб.

Галина Шамберина