МВД Грузии задержало 23 демонстранта у здания парламента

Министерство внутренних дел Грузии предъявило обвинение по административному кодексу «за неподчинение законным требованиям полиции» 23 демонстрантам, которые были задержаны накануне у здания грузинского парламента на проспекте Руставели. Об этом сообщает Interpressnews. За это нарушение предусмотрен административный арест сроком на два месяца или штраф до 5 тыс. лари ($1 855).

Массовые задержания произошли во вторник вечером, когда члены партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», а также активисты ряда НПО попытались перекрыть центральный проспект Руставели в знак протеста против доклада «Следственной комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили», в котором ответственность за развязывание «Пятидневной войны» 2008 года возлагается на экс-президента Грузии.

Демонстрантов (в основном женщин) полицейские силой волокли к специальным машинам для доставки задержанных и запихивали в салон. При этом, другие демонстранты пытались оказать им сопротивление и выхватить задержанных из рук полицейских.

Число задержанных оказалось самым большим с декабря 2024 года, когда на том же проспекте произошли ожесточенные столкновения между демонстрантами и частями спецназначения МВД после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о прекращении переговоров по вступлению Грузии в ЕС. В течении декабря было арестовано несколько сот человек как по уголовному, так и административному кодексу.

Задержанных во вторник развезли в камеры предварительного задержания по всей территории Грузии, в том числе в сотнях километрах от столицы. Не позже четверга они будут доставлены в Тбилисский городской суд, который вынесет приговор по административному правонарушению.

Георгий Двали, Тбилиси