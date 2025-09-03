ВТБ снижает стоимость работы с Индией для российского бизнеса. Банк запустил новое предложение «Индийский тест-драйв» для выгодной торговли с зарубежными партнерами. Компании среднего и малого бизнеса могут бесплатно открывать и обслуживать счета в рупиях, проводить расчеты с Индией по минимальной стоимости — 0,1% от суммы перевода, а также покупать валюту по специальным курсам и на закрытых распродажах по ценам экспортеров. Бесплатное сквозное обслуживание организовано на трех языках: русском, английском и хинди. Об этом в рамках ВЭФ-2025 рассказала старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Toyota вошла в число самых продаваемых машин в России в августе. Лидерство среди брендов сохранила российская Lada, однако в топ-10 впервые за десять месяцев вошла японская марка. Остальные места в списке занимают китайские марки. На пятой строчке белорусский Belgee. Всего в августе 2025 года в России реализовали 122 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Такие данные представили аналитики агентства «Автостат».

С начала года ВТБ увеличил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 20%, до 5 трлн руб. Предприниматели сохраняют стабильный спрос на депозитные продукты банка. Об этом на ВЭФ-2025 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко. Наиболее востребованы у предпринимателей срочные депозиты. Их доля достигает 70% портфеля или 3,7 трлн руб., в портфеле пассивов с начала года их объем вырос на 379 млрд руб. За этот период клиенты провели в ВТБ более 5 млн сделок по размещению средств на депозитах.