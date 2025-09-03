В Магнитогорске рассмотрят дело о незаконных валютных операциях на 27 млн рублей

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовного дело в отношении 52-летней жительницы Магнитогорска, обвиняемой в организации нелегального бизнеса по обмену валюты. Материалы направлены в Правобережный районный суд Магнитогорска, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, предпринимательница через подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, проводила финансовые операции в национальной и зарубежной валюте, перечисляя деньги на счета заграничных коммерческих предприятий. В организацию по валютному контролю предоставлялись документы с заведомо недостоверной информацией об основаниях, целях и назначении перевода. «Таким образом в соответствии с заключенными внешнеэкономическими контрактами жительница Магнитогорска незаконно перечислила более 27 млн руб. в национальной и европейской валюте»,— сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, фигурантка причастна к шести эпизодам, связанным с незаконными валютными операциями и неправомерным оборотом средств платежей (ст. 187 и ст. 193.1 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Арестовано недвижимое имущество и уставной капитал в принадлежащих фигурантке компаниях.

В полиции отмечают, что объем уголовного дела составляет 99 томов. Работа над раскрытием преступной схемы и документированием всех обстоятельств велась более двух лет. Оперативным сопровождением дела занимались сотрудники таможенной службы региона. Продолжается работа над установлением иных участников нелегального бизнеса и закреплением доказательственной базы их преступных деяний.