Кадастровая стоимость жилья в Москве может вырасти почти на четверть в 2026 году

В 2026 году кадастровая стоимость жилых объектов в Москве может увеличиться в среднем на четверть, что приведет к росту налога на имущество. Об этом «РИА Новости» заявил управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик.

По его словам, заказанная мэрией новая государственная кадастровая оценка (ГКО) охватила около 4,9 млн жилых объектов с общей стоимостью 68,3 трлн рублей. Это на 23% больше, чем в 2023 году, когда проводилась предыдущая ГКО. «В среднем москвич за 2026 год заплатит на 23% больше по налогу на имущество, чем за 2025 год», — сказал юрист.

Он отметил, что в оценке впервые отражены классы элитных и премиальных домов. Стоимость помещений в них выросли в цене сильнее: если общая кадастровая стоимость жилья в обычных многоквартирных домах увеличилась на 20,9%, до 60,44 трлн руб., то в элитных домах — на 41,1%, до 7,11 трлн руб., а в сегменте премиум — в 2,7 раза, до 241,8 млрд руб.

Наибольшее повышение кадастровой стоимости прогнозируется в Зеленограде (+52,2%), Новой Москве (+42,2%) и ЦАО (+26,3%). Центр остается лидером по цене квадратного метра — 486,5 тыс. руб., а Новая Москва замыкает рейтинг со средней ставкой 183,3 тыс. руб.