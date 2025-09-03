Украинскому шпиону дали пожизненное за наведение ракет по позициям ВС РФ

Запорожский областной суд вынес приговор украинскому шпиону Николаю Джосу. Его приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщила Генпрокуратура. Первые пять лет фигурант будет отбывать в тюрьме.

Осужденного признали виновным в шпионаже, диверсии и участии в диверсионном сообществе. Как установил суд, в мае 2017 года офицер ВСУ поручил Джосу передать данные о позициях ВС РФ в Запорожской области. Злоумышленник прислал куратору координаты позиции российских военнослужащих в Токмакском районе.

В тот же день украинская армия нанесла ракетно-бомбовый удар по позициям ВС РФ. В результате погибли трое военнослужащих и уничтожена зенитно-ракетная установка.

Никита Черненко