Директора магнитогорской компании будут судить за задержку зарплат

Орджоникидзевский межрайонный следственный отдел управления СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего директора ООО «Бетон авто ресурс» Эдуарда Новоселова. Его обвиняют в невыплате жалованья более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в январе-июле прошлого года Эдуард Новоселов не выплачивал жалованье 18 работникам. Задолженность перед сотрудниками составила 5,9 млн руб. При этом он имел возможность рассчитаться, но деньги компании тратил на другие нужды, в том числе личные.

В рамках уголовного дела арестовали два автомобиля директора организации стоимостью свыше 2,4 млн руб. и имущество самой компании на сумму свыше 3,6 млн руб. Материалы уголовного дела направили для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.

Виталина Ярховска