Ким Чен Ын принял предложение Путина приехать в Москву

Президент России Владимир Путин во время встречи в Пекине пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, тот сказал, что воспользуется предложением. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока нет (точных дат.— ‘’Ъ’’), конечно, это будет согласовываться дальше»,— сказал представитель Кремля.

Незапланированная встреча лидеров двух стран прошла в Пекине после парада по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Переговоры продлились 2,5 часа. Владимир Путин, прощаясь с Ким Чен Ыном, заявил: «Мы вас ждем. Приезжайте».

Лусине Баласян