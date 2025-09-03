Ким Чен Ын принял предложение Путина приехать в Москву
Президент России Владимир Путин во время встречи в Пекине пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, тот сказал, что воспользуется предложением. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Пока нет (точных дат.— ‘’Ъ’’), конечно, это будет согласовываться дальше»,— сказал представитель Кремля.
Незапланированная встреча лидеров двух стран прошла в Пекине после парада по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Переговоры продлились 2,5 часа. Владимир Путин, прощаясь с Ким Чен Ыном, заявил: «Мы вас ждем. Приезжайте».