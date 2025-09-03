На Шпицбергене не слышно «Ленинграда»

В августе роскошный круизный лайнер, принадлежащий одной из богатейших семей Франции, должен был повести более 150 россиян на Шпицберген. Но круиз не состоялся, а его организаторы теперь судятся с владельцем судна, требуя возместить миллионы долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всемирное семенохранилище на Шпицбергене

Фото: John McConnico / AP Всемирное семенохранилище на Шпицбергене

Фото: John McConnico / AP

2 сентября в Марселе прошло предварительное судебное разбирательство между дубайским туроператором TRVL и французской Ponant, сообщает Financial Times. За TRVL стоят россияне, а Ponant входит в холдинг французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Предмет спора — несостоявшийся круиз российских знаменитостей на Шпицберген. Истец требует компенсации в размере более €7 млн.

Участниками двухнедельного круиза на принадлежащем Ponant лайнере Le Commandant Charcot, по сведения издания, должны были стать звезды российской эстрады, телеведущий, ресторатор, комики и крупные топ-менеджеры. Их имена издание не называет. По пути гостей должны были согревать песни группы «Ленинград», шампанское, блюда из ресторанов со звездой Michelin и бассейн с подогревом.

Как отмечает FT, французы еще на стадии подготовки беспокоились, что на судне окажутся люди, находящиеся под санкциями. Но один из основателей TRVL Борис Пустовойтов уверяет, что никто из пассажиров не был в санкционных списках и все имели визы ЕС.

Путешествие сорвалось из-за брокера, через которого TRVL должен был расплатиться с французской стороной.

Туроператор предложил услуги компании Evita, основателем которой является россиянин Юрий Гугнин. Французы проверили брокера и согласились на его участие. Но в июне Гугнина арестовали в США, обвинив в отмывании и обходе санкций.

Договор TRVL и Ponant предусматривал, что при любом нарушении режима санкций контракт может быть расторгнут. Это и произошло 2 июля — Ponant разорвала соглашение, отказавшись возвращать туроператору полученные $5,5 млн.

В TRVL называют потери от отмены круиза «катастрофическими» и отмечают, что это судебное разбирательство может стать только началом.

Впереди маячат иски от 165 гостей, уже оплативших поездку. Стоимость одной каюты на французском лайнере составляла от $70 тыс. до $200 тыс. «А с такими клиентами не шутят»,— с грустью подытоживает TRVL в исковом заявлении.

Кирилл Сарханянц