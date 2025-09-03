Российские нефтяники в августе получили 80,4 млрд рублей по демпферу

В августе выплаты из бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу составили 80,4 млрд руб., следует из данных на сайте Минфина. В июле аналогичные выплаты составили 59,9 млрд руб. В общем за восемь месяцев с начала года нефтяники получили по демпферу 685 млрд руб.

Государство выплачивает демпфер, чтобы компенсировать нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой на топливо и фиксированной индикативной внутренней ценой. Если среднемесячные индексы в европейской части России на АИ-92 и дизтопливо отклонятся от индикативных значений более чем на 10% для бензина и 20% для дизтоплива, нефтекомпании лишатся демпферных выплат.

По данным «Ъ», правительство планирует расширить для нефтекомпаний возможности получения демпферных выплат на фоне роста стоимости топлива на бирже. Порог для бензина может увеличиться с 10% до 15%, для дизельного топлива — с 20% до 25%. Госдума в сентябре рассмотрит предложения о корректировке параметров демпфера.

Подробности — в материале «Ъ» «По горючим следам».