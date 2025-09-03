Сотрудница полиции в Петербурге подозревается в передаче данных мигрантов

Оперативники Управления собственной безопасности полицейского Главка установили, что сотрудница районного подразделения миграционной службы причастна к передаче данных иностранных граждан. По этому факту проводится служебная проверка.

Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, 42-летняя петербурженка могла передавать полученные сведения третьему лицу. По имеющимся материалам, подготовленным Управлением собственной безопасности ГУ МВД России, принято процессуальное решение.

«При подтверждении вины, она понесет наказание в установленном законом порядке и будет уволена из органов внутренних дел»,— добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция выявила в Петербурге канал незаконной легализации 1,5 тыс. мигрантов.

Татьяна Титаева