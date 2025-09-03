Наибольший рост госдолга среди регионов отмечен в Нижегородской области

Счетная палата РФ опубликовала отчет о состоянии госдолга регионов. Наибольший рост госдолга за счет привлечения бюджетных кредитов в 2022-2025 годах среди субъектов РФ отмечен в Нижегородской области – на 64,3 млрд руб. На втором месте оказалась Челябинская область (52,4 млрд руб.), следует из отчета.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наибольший объем госдолга на 1 января 2025 года отмечен в Московской области (225 млрд руб.), Нижегородской области (168,9 млрд руб.) и Москве (167,5 млрд руб.). При этом уровень долговой устойчивости Нижегородской области наряду с 15 другими регионами повысился со среднего до высокого уровня, отметили аудиторы Счетной палаты.

Также в Нижегородской области в 15 раз был превышен показатель объема средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов, в том числе, в рамках комплексного развития территорий.

Как писал «Ъ-Приволжье», к 1 сентября 2025 года госдолг Нижегородской области сократился на 1,4 млрд руб., до 170 млрд руб. В областном минфине отмечали долговую нагрузку на экономически безопасном уровне 54%. В структуре госдолга большая часть приходится на бюджетные кредиты (76,8%). Однако собеседники «Ъ-Приволжье» в органах власти предположили, что расходы областного бюджета придется секвестировать.

Владимир Зубарев