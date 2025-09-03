Хуситы заявили об атаке на цели в Тель-Авиве с применением баллистических ракет

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар по целям в Тель-Авиве с применением двух баллистических ракет. По его утверждению, операция «успешно достигла своих целей», была приостановлена работа аэропорта Бен-Гурион, а израильтяне были вынуждены «укрыться в убежищах».

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, атаковав чувствительные цели израильского противника в оккупированном районе Яффо с использованием двух баллистических ракет»,— сказал Яхья Сариа в обращении, которое приводит Al Masirah.

28 августа в результате первого в истории точечного удара ЦАХАЛа по руководству хуситов погибли 11 высокопоставленных деятелей правительства, сформированного «Ансар Аллахом». В ответ хуситы пообещали нарастить комбинированные запуски баллистических ракет и дронов в сторону Израиля.

Накануне «Ансар Аллах» сообщил о первой атаке на здание Генштаба ЦАХАЛа в районе Тель-Авива. Вслед за этим ЦАХАЛ заявил, что израильские военные перехватили ракету, запущенную с территории Йемена. В центральной части Израиля были активированы сирены воздушной тревоги.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хуситы хотят сравнять счет».

Лусине Баласян