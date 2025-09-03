Росздравнадзор: в России импортозаместили препарат для похудения «Оземпик»

Российские производители создали отечественные аналоги препарата «Оземпик», который применяется для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Несколько российских производителей произвели лекарственный препарат, произвели аналоги, — сказала госпожа Самойлова (цитата по ТАСС). — Полностью обеспечен рынок российскими уже лекарственными препаратами».

Глава Росздравнадзора подчеркнула, что отечественные препараты проходят тщательный контроль качества. По ее словам, функционируют 13 лабораторий. В частности, была открыта новая лаборатория в Донецке.