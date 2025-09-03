Чем запомнился авиаконструктор Юрий Ивашечкин

3 сентября 2025 года в возрасте 91 года умер создатель штурмовика Су-25 и первый главный конструктор Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) Юрий Ивашечкин. Его биография и главные достижения — в справке “Ъ”.

Фото: ОАК Юрий Ивашечкин

Фото: ОАК

Ивашечкин Юрий Викторович родился 6 декабря 1933 года в Новосибирске. Окончил Московский авиационный институт. Начал карьеру в Научно-исследовательском экспериментальном институте парашютно-десантного снаряжения, где занимался проектированием и испытаниями парашютов. С 1961 года — в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) им. Павла Сухого, где принимал участие в разработке самолетов Су-9, Су-15, Су-24 и Т-4.

В 1974 году официально возглавил работы по проекту опытного штурмовика Т8, на основе которого был создан серийный самолет Су-25. В 1980–1985 годах исполнял обязанности главного конструктора по этой машине, принятой на вооружение в 1987-м.

Штурмовик Су-25 (прозвище — «грач») обладает исключительной боевой живучестью за счет титановой брони, способен нести до 4,4 тыс. кг вооружения. Размах крыла — 14,36 м, длина — 15,36 м, максимальная скорость — 970 км/ч, дальность полета с полной боевой нагрузкой — 1,2 тыс. км. Всего было выпущено свыше 1,3 тыс. самолетов этого типа, которые состоят на вооружении РФ, стран СНГ, Ирана, КНДР и других стран.

С 1985 года господин Ивашечкин работал в ОКБ им. Артема Микояна. В 2000 году вернулся в ОКБ им. Павла Сухого и стал первым главным конструктором нового проекта — ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Под его руководством и с его личным участием в 2001–2007 годах была разработана аэродинамическая схема этого самолета.

Первый полет опытного образца состоялся в 2008 году. В 2012-м самолет получил сертификат Европейского агентства по безопасности гражданской авиации.

SSJ100 предназначен для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность до 3 тыс. или 4,5 тыс. км с максимальной скоростью 860 км/ч в зависимости от модификации. Всего было выпущено более 230 самолетов. В 2019 году была начата программа по импортозамещению комплектующих, и в 2023-м модернизированный SJ100 совершил первый полет.

Юрий Ивашечкин — лауреат Государственной премии СССР. Он был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.