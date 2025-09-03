Умер создатель Су-25 Юрий Ивашечкин

В возрасте 91 года умер создатель штурмовика Су-25 и первый главный конструктор Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Юрий Ивашечкин. Об этом сообщили ТАСС в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»).

«Скоропостижно скончался один из выдающихся сотрудников нашего предприятия — Юрий Викторович Ивашечкин, замечательный человек, высококлассный специалист и наставник»,— рассказали в корпорации.

Юрий Ивашечкин работал в Научно-исследовательском экспериментальном институте парашютно-десантного снаряжения (НИЭИ ПДС). Разработал тренировочный парашют Т-4. В январе 1961 года перешел в опытно-конструкторское бюро (ОКБ) П. О. Сухого. Участвовал в разработке Су-9, Су-15 и Су-24. В 1980–1985 годах исполнял обязанности главного конструктора Су-25. С ноября 1985-го работал в ОКБ Микояна. В 2000 году был назначен первым главным конструктором пассажирского самолета SSJ-100.