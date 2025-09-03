Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Умер создатель Су-25 Юрий Ивашечкин

В возрасте 91 года умер создатель штурмовика Су-25 и первый главный конструктор Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Юрий Ивашечкин. Об этом сообщили ТАСС в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»).

Фото: ОАК

«Скоропостижно скончался один из выдающихся сотрудников нашего предприятия — Юрий Викторович Ивашечкин, замечательный человек, высококлассный специалист и наставник»,— рассказали в корпорации.

Чем запомнился авиаконструктор Юрий Ивашечкин

Юрий Ивашечкин работал в Научно-исследовательском экспериментальном институте парашютно-десантного снаряжения (НИЭИ ПДС). Разработал тренировочный парашют Т-4. В январе 1961 года перешел в опытно-конструкторское бюро (ОКБ) П. О. Сухого. Участвовал в разработке Су-9, Су-15 и Су-24. В 1980–1985 годах исполнял обязанности главного конструктора Су-25. С ноября 1985-го работал в ОКБ Микояна. В 2000 году был назначен первым главным конструктором пассажирского самолета SSJ-100.

50 лет легендарному штурмовику Су-25

Штурмовик Су-25 совершил первый полет 22 февраля 1975 года, он стал основным самолетом непосредственной авиационной поддержки, способным наносить удары по наземным целям в самых сложных условиях. На вооружение принят в 1987 году

Штурмовик Су-25 совершил первый полет 22 февраля 1975 года, он стал основным самолетом непосредственной авиационной поддержки, способным наносить удары по наземным целям в самых сложных условиях. На вооружение принят в 1987 году

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Машина, известная под неофициальным прозвищем «Грач», получила широкую известность благодаря своей исключительной устойчивости к боевым повреждениям&lt;br> На фото: Ту-144 и Су-25 в музее в Монино

Машина, известная под неофициальным прозвищем «Грач», получила широкую известность благодаря своей исключительной устойчивости к боевым повреждениям
На фото: Ту-144 и Су-25 в музее в Монино

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кабина пилота защищена титановыми бронеплитами толщиной до 24 мм, а ключевые системы дублированы, что позволяет самолету возвращаться на базу даже после серьезных повреждений

Кабина пилота защищена титановыми бронеплитами толщиной до 24 мм, а ключевые системы дублированы, что позволяет самолету возвращаться на базу даже после серьезных повреждений

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Практика боевого применения, начиная с войны в Афганистане (1981–1989), показала, что Су-25 способен выдерживать попадания ракет малого калибра и зенитных установок

Практика боевого применения, начиная с войны в Афганистане (1981–1989), показала, что Су-25 способен выдерживать попадания ракет малого калибра и зенитных установок

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На базе Су-25 была создана учебно-тренировочная версия Су-25УТГ, предназначенная для подготовки летчиков к посадкам на авианосцы. В отличие от базовой модели, Су-25УТГ оснащен усиленным шасси и посадочным гаком, а также улучшенной обзорностью кабины

На базе Су-25 была создана учебно-тренировочная версия Су-25УТГ, предназначенная для подготовки летчиков к посадкам на авианосцы. В отличие от базовой модели, Су-25УТГ оснащен усиленным шасси и посадочным гаком, а также улучшенной обзорностью кабины

Фото: Алексей Михеев / ИТАР-ТАСС

Экипаж штурмовика — один человек (два в учебных модификациях)

Экипаж штурмовика — один человек (два в учебных модификациях)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Под крыльями расположено десять узлов подвески, позволяющих нести до 4,4 тыс. кг вооружения, включая неуправляемые ракеты, бомбы и высокоточные ракеты класса «воздух-поверхность»

Под крыльями расположено десять узлов подвески, позволяющих нести до 4,4 тыс. кг вооружения, включая неуправляемые ракеты, бомбы и высокоточные ракеты класса «воздух-поверхность»

Фото: Денис Гуков / РИА Новости

Штурмовик оснащен двуствольной 30-миллиметровой пушкой ГШ-30-2, которая эффективна против бронетехники и укреплений. Всего на штурмовик может устанавливаться до 32 видов вооружений

Штурмовик оснащен двуствольной 30-миллиметровой пушкой ГШ-30-2, которая эффективна против бронетехники и укреплений. Всего на штурмовик может устанавливаться до 32 видов вооружений

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Было выпущено свыше 1,3 тыс. самолетов типа Су-25, он состоит на вооружении России, стран СНГ, Ирана, КНДР и других государств

Было выпущено свыше 1,3 тыс. самолетов типа Су-25, он состоит на вооружении России, стран СНГ, Ирана, КНДР и других государств

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Размах крыла Су-25 — 14,36 м, длина — 15,36 м, максимальная скорость — 970 км/ч, дальность полета с полной боевой нагрузкой — 1250 км

Размах крыла Су-25 — 14,36 м, длина — 15,36 м, максимальная скорость — 970 км/ч, дальность полета с полной боевой нагрузкой — 1250 км

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

В России штурмовик продолжает службу в модернизированных версиях Су-25СМ и Су-25СМ3

В России штурмовик продолжает службу в модернизированных версиях Су-25СМ и Су-25СМ3

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

