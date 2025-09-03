Росаккредитация пообещала оперативно утверждать методики по проверке эскалаторов

Право на проверку эскалаторов, траволаторов и подъемных платформ, которые с 1 сентября работают по всей России вне правового поля, могут получить лаборатории, оценивающие состояние лифтов. Для этого им нужно представить собственную методику испытаний. В Росаккредитации заверили «Ъ», что заявки на утверждение таких методик будут рассматриваться оперативно — ввиду значимости вопроса.

В Минэкономики, которому подконтрольна Росаккредитация, сообщили, что случаи обращения лабораторий на получение технического освидетельствования собственных методик по проверке эскалаторов и прочих подъемников уже есть.

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что новые методики могут быть одобрены не ранее первого квартала 2026 года, хотя операторы торговых центров нуждаются в них уже сейчас.

Юридический пробел, связанный с работой подъемников, появился после вступления в силу новых правил организации безопасного использования и содержания такого оборудования. Они меняют порядок аттестации подъемной техники везде, кроме метро, и подразумевают ее ежегодное освидетельствование. Однако в стране отсутствуют организации, аккредитованные для подобной деятельности. Всего, по данным Национального лифтового союза, в России в 2025 году эксплуатируются 22 тыс. эскалаторов, траволаторов и подъемных платформ.

