Подъемники двигаются с остановками

Госорганы пытаются исправить юридический пробел, связанный с невозможностью сертифицировать находящиеся в объектах коммерческой и социальной недвижимости эскалаторы, траволаторы и подъемные платформы, которые с 1 сентября 2025 года фактически работают вне правового поля. Ростехнадзор разъяснил операторам торговых центров, которые первые подняли эту проблему в публичном поле, что лаборатории, сертифицирующие лифты, могут подать заявку на проверку и другого подъемного оборудования. Однако такое положение пока не закреплено в законодательстве и вся ответственность за эксплуатацию все равно ложится на управляющие объектами компании, настаивают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Ростехнадзора, направленным 29 августа в ответ на письмо Союза торгцентров России (СТЦ), в котором ассоциация высказывала опасения по поводу невозможности эксплуатировать эскалаторы, траволаторы и подъемные платформы для маломобильных граждан. Тогда СТЦ указывал, что с 1 сентября 2025 года организации, которые проводили сертификацию такого оборудования, не могут ее осуществлять из-за отсутствия системы аттестации, а значит, подъемники должны будут остановиться либо работать без сертификации (см. “Ъ” от 26 августа). В Ростехнадзоре подтвердили “Ъ” подлинность письма, не ответив на уточняющие вопросы.

Начальник управления Ростехнадзора Александр Горлов сообщил СТЦ, что испытательные лаборатории, аккредитованные на проведение работ по оценке соответствия лифтов, могут подать заявление на проверку эскалаторов, траволаторов и подъемных платформ, разработав собственную методику испытаний. Он также уточнил, что такие методики утверждает Росаккредитация, подконтрольная Минэкономразвития. В Минэкономики и Росаккредитации сообщили “Ъ”, что потенциально любая профильная испытательная лаборатория может обратиться в Росаккредитацию за техническим освидетельствованием собственных методик. В министерстве добавили, что подобные прецеденты уже есть.

Но объяснение Ростехнадзора не решает проблему, настаивает вице-президент СТЦ Павел Люлин.

Сейчас нет такого количества лабораторий с нужной областью аккредитации, а проект поправок, предусматривающий переходный период до 1 сентября 2027 года, еще не утвержден и находится на доработке в Ростехнадзоре, продолжает господин Люлин.

Первые заявки на утверждение методик, разработанных лабораториями, могут быть одобрены не ранее первого квартала 2026 года, а подтверждения исправности эскалаторов и подъемников операторам ТЦ нужны уже сейчас, отмечает гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. В Росаккредитации заверили “Ъ”, что ввиду значимости вопроса служба готова оперативно рассмотреть такие заявления.

Кроме того, пока пояснения Ростехнадзора не закреплены в нормативно-правовых актах, то есть не имеют обоснования, что испытательные лаборатории могут аккредитоваться в органах инспекции и создавать методики проверок, юридически этот механизм не работает, говорит гендиректор Российского лифтового объединения Петр Харламов.

Массовой остановки эскалаторов и траволаторов не произошло, констатирует руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов. Остановить эскалаторы, траволаторы и подъемные платформы может только Ростехнадзор, отмечает Петр Харламов. Но пока юридический пробел сохраняется и с 1 сентября 2025 года формально эскалаторы и траволаторы остаются без действующих актов освидетельствования, указывает Павел Люлин. Сейчас ответственность фактически на управляющих компаниях — если управляющие объектами решат эксплуатировать оборудование без полного пакета документов, это будет их зона риска, отмечает господин Арестов. За организацию проведения технического освидетельствования эскалаторов в течение назначенного срока службы отвечает владелец объекта, подтвердили в Минэкономики и Росаккредитации.

Таким образом, формируются риски применения штрафных санкций со стороны Ростехнадзора вплоть до административной приостановки работы торговых центров, отмечает Анна Барабаш. Хотя с технической точки зрения эксплуатация эскалаторов и траволаторов без нового освидетельствования не делает их автоматически опасными — большая часть оборудования находится на плановом сервисе, работает исправно и проходит локальные проверки, говорит Дмитрий Арестов. Павел Люлин подтверждает, что управляющие и эксплуатирующие подъемное оборудование компании пока проводят иные проверки и принимают меры безопасности.

Дарья Андрианова