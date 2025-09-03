ВТБ уменьшил комиссии на переводы по реквизитам в Китай для розничных клиентов и снизил безналичный курс покупки юаня. Об этом в рамках ВЭФ рассказал заместитель президента-председателя правления банка Александр Пахомов. Для пользователей «ВТБ Онлайн» комиссия за переводы по реквизитам в валюте снижена на 0,5 п. п. и составляет 2% от суммы трансакции. Дополнительно клиенты получают улучшенный курс обмена, что делает более выгодными условия для безналичных переводов. Сервис трансграничных переводов ВТБ позволяет напрямую оплачивать товары и услуги без посредников, что особенно востребовано автовладельцами, жителями Китая, проживающими в России, и россиянами, находящимися в КНР.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Таврический», который проходил санацию, в связи с отсутствием перспектив оздоровления, говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация полностью утратила собственные средства. Предполагалось, что финансовое оздоровление Таврического банка завершится 1 июля 2035 года. В банк назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ. Таврический банк по итогам первого полугодия занимал 52 место по размеру активов.

«М.Видео-Эльдорадо» разрабатывает меры стимулирования продаж белорусской электроники. Покупатели смогут получить льготные условия на покупку бытовой техники белорусских брендов, узнал Forbes. Для этого сам ритейлер рассчитывает привлечь финансирование в Белоруссии, где ключевая ставка ниже ставки российского ЦБ.