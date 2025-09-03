«Лабубу», «договорнячок», «окак» и «тревожность» вошли в топ-40 слов в России

Существительные «лабубу», «патриотизм», «сигма», «Победа», «тревожность» и «договорнячок» вошли в топ-40 проекта «Слово года». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу проекта.

Данные для составления рейтинга отбирались с апреля по сентябрь 2025 года. В области «Всенародное слово» претендентами на победу стали существительные «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь, «мир», «надежда», «ожидание, «перемены», «победа» и «тревожность».

Лидером гуманитарной сферы списка стало слово «лабубу». Среди других кандидатов — «вера», «ИИ», «любовь», «патриотизм», «переговоры», «Победа, «поиск», «ценности» и «цензура».

В техносфере претендентами на звание слова года стали «алгоритмы», БПЛА, «DDoS-атака», ИИ, «импортонезависимость», «кибербезопасность», «национальный мессенджер», «план «Ковер», «промт» и «цифровой рубль».

Кандидатами на звание в сфере сленга стали существительные «токсик», «слоняра», «сияй», «сигма», «свага», «пикми», «окак», НПС, «брейнрот» и «бомбардиро крокодило».

Организаторы проекта — импринт «Лингва» (входит в группу АСТ), издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения».