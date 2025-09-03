Здание Министерства цифрового развития Татарстана отреставрируют за 99,8 млн руб. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН Здание Минцифры Татарстана отреставрируют за 99,8 млн рублей

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

Ремонтно-реставрационные работы проведут в историческом здании Главпочтамта на Кремлевской улице в Казани. Помимо общих строительных работ также планируется установка систем вентиляции, водоснабжения, сигнализации и систем видеонаблюдения. Ремонт необходимо выполнить до восьмого июля 2026 года.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Республики Татарстан. Ремонт финансируется из бюджета республики. Одним из условий для подрядчика является опыт выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что значительная часть запланированных реставрационных работ в здании министерства уже выполнена.

Марк Халитов