В Казани завершили первый этап реставрации здания Главпочтамта 1913 года на улице Кремлевской — объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани завершили первый этап реставрации исторического здания Главпочтамта

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН В Казани завершили первый этап реставрации исторического здания Главпочтамта

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

В ходе работ была восстановлена историческая внешняя отделка фасадов с воссозданием цветового решения, а с помощью инъектирования были укреплены трещины в кладке. Это позволило сохранить исходные стеновые конструкции. Также были заменены оконные рамы с сохранением исторического рисунка и расстекловки.

В пресс-службе отметили, что исторические дверные полотна удалось воссоздать на основе сохранившихся образцов и архивных материалов. Стропильную систему заменили, сохранив исторические конструктивные решения. Новое кровельное покрытие уложили из материалов, соответствующих историческому аналогу. Все деревянные и металлические конструкции были обработаны современными огнезащитными составами.

В комитете подчеркнули, что значительная часть запланированных реставрационных работ уже выполнена. В рамках следующего этапа специалисты обновят инженерные сети и проведут внутренние отделочные работы.

Здание, построенное в 1913 году, было спроектировано архитекторами В. А. Трофимовым и П. Ф. Гавриловым. Его возвели по заказу купца Михаила Сапожникова, развернувшего в его стенах торговлю. В годы Гражданской войны некоторое время здесь находилась редакция «Знамени революции», а в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь. Сейчас в здании располагается Минцифры Республики Татарстан и почтовое отделение.

Анар Зейналов