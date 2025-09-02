КГА не разрешил группе «Ташир» построить жилье на месте ТРК «РИО»

Комитет по градостроительству и архитектуре не разрешил компании «Словацкий дом», входящей в группу «Ташир», снести торгово-развлекательный комплекс «РИО» на улице Салова и возвести вместо него жилые дома. Протокол комиссии по землепользованию опубликован на сайте ведомства.

Собственник земельного участка площадью 150 тыс. кв. м. просил установить территориальную зону, позволяющую размещать жилые дома высотой до 73 метров. В КГА посчитали, что стоит оставить предусмотренную проектом зону общественно-деловой застройки ТДЗ_1, не предусматривающей строительство ЖК, апартаментов и гостиниц.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Словацкий дом» аргументировал свое предложение тем, что в районе станции метро «Бухарестская» есть острая нехватка качественной жилой застройки и объектов общественно-делового назначения.

Андрей Маркелов