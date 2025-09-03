Конкурсный «Башкиравтодора» хочет взыскать с топ-менеджеров еще 145 млн рублей

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего АО «Башкиравтодор» Олег Рыкус направил в арбитражный суд Башкирии заявление о признании недействительными сделок на 145,4 млн руб.

Как следует из иска (копия есть в распоряжении «Ъ-Уфа»), сумма была выплачена 171 сотруднику в виде зарплаты за апрель-июль этого года. По мнению господина Рыкуса, под оплатой труда руководство предприятия-банкрота маскировало вывод активов.

Истец считает, что операции контролировали 14 должностных лиц компании, в том числе исполняющий обязанности гендиректора «Башкиравтодора» Александр Ликомаскин, финансовый директор Михаил Корольков, главный бухгалтер Анна Гиндуллина, замдиректора по безопасности Константин Котилевский и другие. С них исполняющий обязанности управляющего намерен взыскать 145,4 млн руб. в конкурсную массу должника.

Ранее Олег Рыкус подал в арбитражный суд Башкирии ходатайство о признании незаконными аналогичных переводов работникам в виде зарплаты за декабрь-март и взыскании 153,8 млн руб. с 13 топ-менеджеров. Оба заявления еще не приняты к рассмотрению.

АО «Башкиравтодор» является основным дорожно-строительным подрядчиком Башкирии, 59,33% акций принадлежит региональному министерству земельных и имущественных отношений, 40,6% — государственной инвестиционной компании «Региональный фонд». 24 июля предприятие признано банкротом. Общая сумма требований кредиторов превышает 5,7 млрд руб.

Идэль Гумеров