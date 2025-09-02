С тринадцати зарплату

Конкурсный управляющий АО «Башкиравтодор» Олег Рыкус хочет взыскать с 13 должностных лиц компании около 153,8 млн руб. По его мнению, столько денег топ-менеджмент вывел под видом зарплаты работникам в конце прошлого и начале этого года. Делалось это, полагает истец, для сокрытия имущества и изменения очередности платежей. Поводом для претензий господина Рыкуса стала проверка Росфинмониторинга, которая обнаружила, что начисления зарплат нескольким сотрудникам превысили базовую ставку на 12,2 млн руб. Средства, считает истец, должны быть возвращены в конкурсную массу «Башкиравтодора».

Конкурсный управляющий "Башкиравтодора" полагает, что сотрудникам компании незаконно начислили более 150 млн рублей

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Конкурсный управляющий "Башкиравтодора" полагает, что сотрудникам компании незаконно начислили более 150 млн рублей

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего АО «Башкиравтодор» Олег Рыкус подал в арбитражный суд Башкирии заявление о признании недействительной сделки должника. Он пытается оспорить необоснованные, на его взгляд, перечисления 153,8 млн руб. на счета 171 сотрудника в виде зарплаты. По его мнению, эту сумму необходимо взыскать с руководства компании и вернуть в конкурсную массу банкрота.

По данным «Ъ», претензии конкурсного управляющего к законности перечисления работникам 153,8 млн руб. возникли после письма прокуратуры Кировского района Уфы. Надзорное ведомство сообщило господину Рыкусу, что Росфинмониторинг обнаружил факты перечисления в адрес восьмерых работников «чрезмерно высоких» сумм в качестве оплаты труда. Из данных Социального фонда, например, следовало, что в декабре—январе сотрудники при официальной совокупной зарплате 1,57 млн руб. получили 13,8 млн руб.

В заявлении Олега Рыкуса (имеется в распоряжении «Ъ») говорится, что он проанализировал операции «Башкиравтодора» и обнаружил, что с декабря прошлого по март этого года 171 сотрудник предприятия получил выплаты, значительно превышающие базовые ставки зарплаты даже с учетом премий. В отдельных случаях разница между нормальной и начисленной зарплатой одного сотрудника превышала 2 млн руб. Документов и обстоятельств, обосновывающих повышение оплаты труда, управляющий не обнаружил.

По мнению Олега Рыкуса, транзакции вызывают подозрения относительно их законности и могут быть нацелены на сокрытие средств банкротящегося предприятия, что грозит нарушением прав кредиторов.

Последствием недействительности сделок, утверждает истец, должно стать возвращение 153,8 млн руб. в конкурсную массу. Соответчиками конкурсный управляющий требует привлечь исполняющего обязанности гендиректора АО «Башкиравтодор» Александра Ликомаскина и 12 его подчиненных: финансового директора Михаила Королькова, заместителя директора по корпоративному развитию Лиану Султанову, начальника договорного отдела Тамару Бычкову и других.

Ранее господин Рыкус обратился в арбитражный суд Башкирии с требованием признать недействительными семь договоров «Башкиравтодора» с ООО «Битум», по которым госпредприятие заказало у поставщика нефтяной битум на 2,35 млрд руб. То же самое управляющий пытается предпринять в отношении договоров займа и залога с ОАО «Хотьковский автомост». По мнению истца, деньги по договору залога «Башкиравтодор» не получил, а сделка была мнимой для вывода средств должника. В общей сложности за счет признания договоров с «Битумом» и «Хотьковским автомостом» недействительными Олег Рыкус хочет вернуть в конкурсную массу 4,65 млрд руб. (см. «Ъ» от 22 августа).

Заявление, по данным картотеки арбитражных дел, еще не принято к рассмотрению.

В АО «Башкиравтодор» на запрос «Ъ» вчера не ответили.

Идэль Гумеров